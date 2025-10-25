ING поделилась прогнозами цен на Brent и Dutch TTF до 2028 года

БАКУ /Trend/ - Нидерландская банковская группа ING опубликовала обновлённый прогноз по ценам на нефть марки Brent и природный газ Dutch TTF до 2028 года, сообщает Trend.

Согласно оценкам аналитиков, в 2025 году среднегодовая цена Brent составит 68 долларов США за баррель, а Dutch TTF — 38 евро за мегаватт-час. В 2026 году среднегодовые цены нефти Brent и природного газа Dutch TTF достигнут 57 долларов за баррель и 31 евро за мегаватт-час соответственно. В 2027 году среднегодовая цена Brent останется на уровне около 62 долларов за баррель, а цена Dutch TTF снизится примерно до 26 евро за мегаватт.

В частности, в третьем квартале 2025 года цена Brent прогнозируется на уровне 68 долларов за баррель, а в четвёртом квартале — 62 доллара. Для Dutch TTF ожидается, что в третьем квартале 2025 года котировки составят 33 евро за мегаватт-час, а в четвёртом квартале — 35 евро.