МИД Азербайджана поздравил Казахстан

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Казахстан с национальным праздником страны.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации министерства в аккаунте в X.

"По случаю Национального дня Казахстана мы передаем братскому Казахстану и его народу наши искренние поздравления и наилучшие пожелания. Азербайджан высоко ценит партнерство с Казахстаном и надеется на дальнейшее укрепление наших дружественных отношений. С Национальным днем!",- отмечается в публикации.

