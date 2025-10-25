Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
МИД Азербайджана поздравил Казахстан

Политика Материалы 25 октября 2025 10:18 (UTC +04:00)
Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Казахстан с национальным праздником страны.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации министерства в аккаунте в X.

"По случаю Национального дня Казахстана мы передаем братскому Казахстану и его народу наши искренние поздравления и наилучшие пожелания. Азербайджан высоко ценит партнерство с Казахстаном и надеется на дальнейшее укрепление наших дружественных отношений. С Национальным днем!",- отмечается в публикации.

