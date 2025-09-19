Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В парламенте Азербайджана проходит конференция, посвящённая Дню государственного суверенитета

Политика Материалы 19 сентября 2025 10:38 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ/Trend/ - В рамках «Года Конституции и Суверенитета» в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана проходит конференция, посвящённая Дню государственного суверенитета.

Как сообщает Trend, конференция проходит под председательством заместителя председателя Милли Меджлиса Зиафета Эскерова.

В мероприятии принимают участие председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев, исполнительный директор Агентства по развитию СМИ Ахмед Исмаилов, председатели комитетов и комиссий парламента, их заместители, представители аппарата Милли Меджлиса, а также руководители соответствующих государственных органов.

Новость обновляется

