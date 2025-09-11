Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджан будет представлен на Парламентском форуме по дружеским обменам

Политика Материалы 11 сентября 2025 19:12 (UTC +04:00)
Фото: Милли Меджлис Азербайджанской Республики

Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Председатель временной комиссии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана против иностранных вмешательств и гибридных угроз, член рабочей группы по межпарламентским связям с Китаем Рамид Намазов находится с визитом в КНР.

Как сообщили Trend в парламенте, в ходе визита председатель комиссии примет участие в Парламентском форуме по дружеским обменам, организованном Китайским народным обществом дружбы с зарубежными странами на тему «Построение глобального партнерства, совместный вклад в устойчивое развитие», а также посетит мероприятия форума, которые пройдут в Пекине и Урумчи.

Визит завершится 17 сентября.

