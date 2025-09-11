Азербайджан будет представлен на Парламентском форуме по дружеским обменам

БАКУ /Trend/ - Председатель временной комиссии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана против иностранных вмешательств и гибридных угроз, член рабочей группы по межпарламентским связям с Китаем Рамид Намазов находится с визитом в КНР.

Как сообщили Trend в парламенте, в ходе визита председатель комиссии примет участие в Парламентском форуме по дружеским обменам, организованном Китайским народным обществом дружбы с зарубежными странами на тему «Построение глобального партнерства, совместный вклад в устойчивое развитие», а также посетит мероприятия форума, которые пройдут в Пекине и Урумчи.

Визит завершится 17 сентября.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!