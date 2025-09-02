Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 2 сентября 2025 11:57 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем компании China National Chemical Engineering (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

ТЯНЬЦЗИНЬ/ Trend/ - 2 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в китайском городе Тяньцзинь с председателем компании China National Chemical Engineering (CNCEC) Мо Динци.

Как сообщает Trend, в ходе беседы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и компанией в сферах нефтехимической промышленности, нефтеперерабатывающей деятельности и производства нефтехимической продукции.

Председатель компании China National Chemical Engineering отметил, что в Азербайджане создан благоприятный инвестиционный климат.

В заключение в присутствии главы нашего государства и председателя компании состоялся обмен Рамочным соглашением, подписанным между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и Китайской национальной химической инженерно-строительной корпорацией Seven LTD. Документ предусматривает реализацию совместных проектов в Азербайджане и третьих странах.

