Иран готов найти решение по своей ядерной программе с помощью дипломатии - Пезешкиан

БАКУ /Trend/ - Иран вновь заявляет о готовности найти дипломатическое решение по своей мирной ядерной программе.

Как сообщает Trend, об этом Президент Ирана Масуд Пезешкиан сказал сегодня в своем выступлении на саммите глав государств "ШОС+" в Китае.

По его словам, авиаудары по ядерным объектам Ирана в очередной раз доказали отсутствие военного решения этого вопроса. Механизм "snapback", предусматривающий восстановление санкций Совета Безопасности ООН против Ирана, также приведет к дальнейшему осложнению и обострению ситуации.

Иран хочет, чтобы США и "европейская тройка" обратились для достижения справедливого решения к дипломатии, а не к конфронтации, сказал Президент Ирана.

Следует отметить, что, согласно пунктам 36 и 37 Совместного всеобъемлющего плана действий, на основании жалобы одного из государств-участников плана на нарушение плана другой стороной инициируются различные этапы. Если эти этапы не приведут к результату, страна-истец может поднять этот вопрос в Совете Безопасности ООН. Если жалоба на Иран будет подана и одобрена Советом Безопасности ООН, международные санкции против Ирана могут быть возобновлены. Более того, это даёт членам Совета Безопасности ООН полномочия на применение военных мер против Ирана.

Напомним, что 22 июня США нанесли военные авиаудары по трём иранским ядерным объектам. Отмечалось, что в результате авиаударов ядерные объекты Ирана были уничтожены.