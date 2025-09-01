МИД Азербайджана о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур

БАКУ /Trend/ - 1 сентября 2025 года Министерcкий совет ОБСЕ принял решение о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Азербайджана, передает Trend.

Согласно решению, основанному на совместном письме-обращении министров иностранных дел Азербайджана и Армении, адресованном действующему председателю ОБСЕ в рамках встречи Президента Азербайджанской Республики и Премьер-министра Республики Армения, состоявшейся 8 августа 2025 года в Вашингтоне по приглашению и при участии Президента Соединённых Штатов, деятельность Минского процесса ОБСЕ, Личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, рассматривавшемуся Минской конференцией ОБСЕ, а также Группы по планированию на высоком уровне прекращается с 1 сентября.

Секретариату ОБСЕ поручено завершить решение административных и технических вопросов, вытекающих из закрытия вышеупомянутых структур, не позднее 1 декабря 2025 года.

В решении также объявлено, что все ранее принятые в рамках ОБСЕ решения, касающиеся бывшего армяно-азербайджанского конфликта, утрачивают силу и не подлежат применению.

Таким образом, закрытие этих институтов было формализовано, и все государства-участники ОБСЕ признали, что данные структуры, созданные когда-то для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, утратили актуальность в новых условиях после его разрешения.

Принятие данного решения является не только подтверждением на международном уровне факта восстановления Азербайджанской Республикой своей территориальной целостности и суверенного контроля над ранее оккупированными территориями, что положило конец армяно-азербайджанскому конфликту, а также мирной повестки, выдвинутой Азербайджаном, но и важным шагом в направлении практической реализации договорённостей, достигнутых между Азербайджаном и Арменией в ходе встречи в Вашингтоне 8 августа 2025 года.

Азербайджанская Республика продолжит придерживаться своей принципиальной и последовательной позиции, основанной на нормах международного права, в деле укрепления мира и стабильности в регионе, отмечает МИД.

