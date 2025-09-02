Танкер "Деде Горгуд" возобновил грузовые операции на Каспийском море

БАКУ/Trend/ - Танкер «Деде Горгуд» Каспийского морского пароходства (ASCO), входящего в состав AZCON Holding, прошёл ремонт и вернулся в эксплуатацию.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ASCO, в ходе ремонта были очищены и окрашены подводные части судна, надстройка, машинное отделение и оборудование на главной палубе. Кроме того, был проведён капитальный ремонт всех клапанов, выполнены столярные, корпусо-сварочные и электромонтажные работы.

Отмечается, что на судне установили новое оборудование для систем связи и электрорадионавигации. В частности, была смонтирована и введена в эксплуатацию стационарная радиостанция типа MF/HF и распределитель сигналов. Неисправные элементы гирокомпаса, радиолокатора и громкоговорящей связи заменили на новые.

"Ремонтные работы проводились на судоремонтно-судостроительном заводе в Зыхе, после чего танкер был возвращён в строй.

Следует отметить, что танкер "Деде Горгуд" имеет длину 149,9 метра, ширину 17,3 метра и дедвейт 13 800 тонн", - говорится в информации.