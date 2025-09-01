Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-китайские связи вышли на качественно новый уровень

Политика Материалы 1 сентября 2025 15:13 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Эмин Алиев
Эмин Алиев
ТЯНЬЦЗИНЬ /Trend/ - За последние два года наши связи вышли на качественно новый уровень.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления на встрече в формате «ШОС плюс» в китайском городе Тяньцзинь.

«Азербайджан и Китай связывают теплые, дружественные отношения и всестороннее стратегическое партнерство. Углубление этих отношений является одним из важных направлений внешней политики Азербайджана», - отметил глава государства.

Он назвал подписание в этом году совместного заявления об установлении стратегического партнерства между двумя странами историческим событием, подчеркнув, что это открыло новую страницу в азербайджано-китайских отношениях.

