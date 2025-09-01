Президент Узбекистана призвал ускорить развитие коридоров Север–Юг и Восток–Запад

ТАШКЕНТ /Trend/ – Раскрытие транспортно-транзитного потенциала по направлениям Север–Юг и Восток–Запад отвечает общим интересам стран ШОС.

Как передает Trend, об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

В своем выступлении Президент отметил, что особую актуальность приобретает развитие коридоров в южном направлении, пролегающих через Центральную Азию с выходом к портам Персидского залива и Индийского океана.

«Мы видим большие возможности для координации усилий по формированию Единого транспортного пространства ШОС и его сопряжению со стратегической инициативой "Один пояс, один путь". Это предполагает создание новых мультимодальных сетей, цифровых платформ и "зеленых" коридоров. Предлагаем разработать соответствующую многостороннюю концепцию», – подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

На фоне текущих тенденций в мировой экономике, по словам Президента, особое значение приобретает расширение торгово-экономического взаимодействия.

«Мы выступаем за формирование устойчивой модели сотрудничества в нашем обширном регионе. Считаем важной задачей подписание Соглашения об упрощении процедур торговли, которое придаст импульс росту внутрирегионального товарооборота на пространстве ШОС», – отметил глава государства.

Президент также подчеркнул необходимость развития надежных производственно-логистических цепочек и стимулирования взаимных инвестиций. В этой связи он предложил создание новых многосторонних площадок и инструментов кооперации: Регионального центра ШОС по критическим материалам для внедрения передовых технологий добычи и глубокой переработки минералов; Энергетического консорциума ШОС для проведения скоординированной политики и ускоренного развития «зеленой» энергетики; сети венчурных компаний и фондов для поддержки стартапов и инновационных проектов; а также специального электронного портала для налаживания бизнес-контактов и продвижения инвестиций с активным участием регионов государств.

«Важно в кратчайшие сроки внедрить эффективные инструменты финансовой поддержки региональных промышленных и инфраструктурных проектов. Предлагаем вновь рассмотреть данный вопрос на уровне уполномоченных министров», – заявил Шавкат Мирзиёев.

Еще одним приоритетом глава Узбекистана назвал расширение партнерства в области «зеленой» трансформации. Он поддержал Заявление о сотрудничестве в сфере «зеленой» промышленности, принимаемое по инициативе Китая, и предложил запустить Региональную платформу по вопросам адаптации к изменению климата, декарбонизации и внедрения технологий искусственного интеллекта для прогнозирования экологических рисков.

Ключевым фактором долгосрочного партнерства в рамках ШОС Президент назвал углубление культурных связей и развитие «народной дипломатии».

«Мощным стимулом для гуманитарного обмена и сближения наших народов могли бы стать проведение Международного фестиваля народного творчества, создание онлайн-кампуса партнерской сети "Университет ШОС", а также организация ежегодных конкурсов и олимпиад среди студентов и молодых специалистов по инновационным направлениям. Кроме того, перспективными проектами являются запуск "Туристического коридора" и создание Альянса медицинского туризма ШОС», – сказал Президент.

Завершая выступление, Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что Тяньцзиньская декларация, Стратегия развития ШОС до 2035 года и другие принимаемые итоговые документы станут прочной основой для дальнейшего укрепления многопланового взаимодействия и эффективного реагирования на современные вызовы.

«Мы готовы к продолжению совместной работы для решения общих задач, укрепления отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества в рамках ШОС», – заключил глава государства.