Азербайджанское общество Красного Полумесяца наградило АМИ Trend медалью в честь 100-летия (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 1 сентября 2025 года АМИ Trend отмечает важный рубеж - 30-летие со дня основания. За эти годы Trend прошел путь от небольшой редакции до одного из ведущих и авторитетных мультиязычных агентств региона, освещающих ключевые события Южного Кавказа, Центральной Азии и Каспийского региона. Благодаря профессионализму и конкурентоспособности коллектива агентство завоевало признание среди политиков, дипломатов и деловых кругов по всему миру. Следующий шаг АМИ Trend - работа на европейских и азиатских медиарынках. В Турции и странах Европы уже созданы необходимые платформы, опираясь на которые, агентство намерено создать конкуренцию СМИ этих регионов.

В связи с этим президент Азербайджанского общества Красного Полумесяца, депутат Милли Меджлиса (парламент) Новруз Аслан вручил директору Агентства международной информации Trend Ильгару Гусейнову юбилейную медаль по случаю 100-летнего юбилея Общества.

Выразив свое глубокое уважение и наилучшие пожелания, Н.Аслан от имени многочисленных членов Азербайджанского общества Красного Полумесяца и от себя лично поздравил Trend с 30-летним юбилеем.

"С наилучшими пожеланиями, глубоким уважением и почтением от имени многочисленных членов Азербайджанского общества Красного Полумесяца и от себя лично искренне поздравляю вас и ваш коллектив с 30-летним юбилеем вашей деятельности.

Потребность Азербайджана в свободе слова, плюрализме, моральном и духовном просвещении, выражении национальных интересов и честных ежедневных новостях удовлетворяется нашей национальной прессой. За эти годы Информационное агентство Trend, считающее своим главным приоритетом оперативную подачу независимой, беспристрастной, достоверной информации, а также толерантность, многообразие и отличие от других, завоевало глубокую симпатию читателей.

В условиях изобилия электронных средств массовой информации в глобализирующемся мире крайне сложно сохранять имидж и привлекать новых читателей. Однако благодаря профессиональной команде, сумевшей занять достойное место в современном медиапространстве, Trend успешно преодолел эти вызовы и продолжил развитие.

Славный путь агентства является примером для начинающих электронных СМИ как структуры, сыгравшей особую роль в истории современных азербайджанских медиа.

С ответственностью и гордостью можно сказать, что Trend оперативно освещает политические, экономические, социальные события не только Азербайджана, но и Каспийского региона в целом, новости Южного Кавказа и Центральной Азии, и служит надежным источником для выхода на мировую арену.

Примечательно, что славный 30-летний юбилей Trend совпал с празднованием 150-летнего юбилея Азербайджанской национальной прессы.

Коллектив Информационного агентства Trend также уделяет особое внимание деятельности Азербайджанского общества Красного Полумесяца. Наша деятельность периодически освещается на сайте информационного агентства Trend. Ярким примером нашего многолетнего сотрудничества с вами является то, что мой политический анализ событий, происходящих в республике, а также в мире, регулярно публикуется на вашем сайте.

Уверен, что наше взаимное деловое сотрудничество будет развиваться дальше.

Еще раз сердечно поздравляю Вас и ваш коллектив с этим знаменательным днем, желаю всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемой энергии и новых успехов в вашем славном труде во имя развития нашей национальной прессы", сказал Н.Аслан.