Президент Таджикистана отметил важность расширения партнерства в рамках ШОС

ТЯНЬЦЗИНЬ /Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил важность расширения партнерства в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как сообщает в понедельник специальный корреспондент Trend, об этом Президент сказал в ходе выступления на заседании ШОС в городе Тяньцзинь.

"Считаем важным развивать сотрудничество в приоритетных направлениях экономики, включая транспорт и транзит, энергетику, промышленность, сельское хозяйство, инновации и цифровизацию", - отметил Президент Таджикистана.

Глава государства высказался о мерах, предпринимаемых Таджикистаном в направлении развития транспортной инфраструктуры и освоения гидроэнергетического потенциала Таджикистана.

Кроме того, были представлены возможности Таджикистана по привлечению инвестиций в развитие промышленности, созданию современных предприятий по переработке полезных ископаемых и агропромышленного сектора.

Глава государства также призвал участников саммита к расширению сотрудничества в сфере туризма, особенно экологического, горного и лечебного туризма.

Также было признано необходимым сотрудничество государств-членов организации в совместной борьбе с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом и радикализмом во всех их проявлениях, а также с киберугрозами, незаконным оборотом наркотиков, и другими видами транснациональной преступной деятельности.

Было подчёркнуто, что подписанные сегодня соглашения о создании Антинаркотического центра ШОС и Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС открывают новые перспективы для нашего взаимодействия в указанных направлениях.