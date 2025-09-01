Оглашены показания Левона Мнацаканяна на предварительном следствии по уголовному делу

БАКУ /Trend/ - 1 сентября на судебном заседании в Бакинском военном суде оглашены показания обвиняемого Левона Мнацаканяна, данные им на предварительном следствии по уголовному делу в его отношении.

Как сообщает Trend, в своих показаниях в ходе предварительного следствия он сказал, что в сентябре 1992 года приступил к военной службе в «армии» самопровозглашенного режима «в должности заместителя командира батальона». Он назначался на различные должности, затем с мая 2007 года по ноябрь 2012 года занимал «должность начальника штаба армии обороны» самопровозглашенного режима, а с ноября 2012 года по июнь 2015 года – заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил Республики Армения. С 14 декабря 2018 года по май-июнь 2019 года он занимал «должность директора спасательного управления» города Ханкенди, а с мая-июня 2019 года по июнь 2020 года – «начальника полиции». После выхода на пенсию нигде не работал.

В период его службы в качестве «командующего армией обороны» самопровозглашенного режима финансирование, вооружение и другие вопросы «армии» осуществлялись генеральным штабом вооруженных сил Республики Армения за счет бюджета Республики Армения.

С того дня как приступил к военной службе в качестве офицера «армии обороны» самопровозглашенного режима в сентябре 1992 года, Левон Мнацаканян участвовал в боях в Кяльбаджарском, Физулинском, Агдеринском, Агдамском и Джебраильском районах во время Первой Карабахской войны.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!