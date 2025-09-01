Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Всемирный банк готовит проект железнодорожного обхода Стамбула

Экономика Материалы 1 сентября 2025 17:36 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - Всемирный банк приступил к подготовке инфраструктурного проекта Istanbul North Rail Crossing (INRAIL), который предусматривает строительство новой электрифицированной линии протяжённостью около 122 километров в обход Стамбула.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Всемирный банк, маршрут соединит районы Чайырова и Чаталджа и пересечёт Босфор по железнодорожной части моста Явуз Султан Селим. Проект также обеспечит доступ к обоим аэропортам мегаполиса и станет важным элементом международных транспортных коридоров между Европой и Азией.

Согласно документу Всемирного банка, общая стоимость проекта оценивается примерно в 8,1 миллиарда долларов США. Рассмотрение Советом директоров банка запланировано на март 2026 года.

