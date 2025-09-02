Узбекистан и Китай подписали пакет двусторонних соглашений в Пекине

ТАШКЕНТ /Trend/ - По итогам состоявшихся в городе Пекин переговоров Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина состоялась церемония обмена подписанными двусторонними документами.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщили в пресс-службе Президента Республики Узбекистан.

Среди документов:

- Программа сотрудничества по сопряжению Стратегии «Узбекистан-2030» и Инициативы «Один пояс и один путь»;

- Соглашение о взаимном учреждении культурных центров;

- Соглашение о сотрудничестве в области медицинских услуг.

Кроме того, в рамках визита также подписаны соглашения:

- по проектированию второй стадии проекта по предоставлению Узбекистану земснарядов;

- о технико-экономическом сотрудничестве;

- о сотрудничестве в области оценки соответствия;

- о фитосанитарных требованиях при экспорте из Узбекистана в Китай свежих дынь и миндаля;

- о сотрудничестве в мирном использовании космических наук, технологий и результатов космической деятельности;

- о сотрудничестве в области конкурентной политики;

- по укреплению сотрудничества в области развития человеческих ресурсов;

- по укреплению сотрудничества в области цифровой экономики;

- об установлении партнёрских отношений между Самаркандской областью и городом Тяньцзинь;

- о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Узбекистана и Китайским советом по содействию международной торговле.