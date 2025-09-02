Узбекистан и Китай подписали пакет двусторонних соглашений в Пекине

ТАШКЕНТ /Trend/ - По итогам состоявшихся в городе Пекин переговоров Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина состоялась церемония обмена подписанными двусторонними документами.
Как передает во вторник Trend, об этом сообщили в пресс-службе Президента Республики Узбекистан.
Среди документов:
- Программа сотрудничества по сопряжению Стратегии «Узбекистан-2030» и Инициативы «Один пояс и один путь»;
- Соглашение о взаимном учреждении культурных центров;
- Соглашение о сотрудничестве в области медицинских услуг.
Кроме того, в рамках визита также подписаны соглашения:
- по проектированию второй стадии проекта по предоставлению Узбекистану земснарядов;
- о технико-экономическом сотрудничестве;
- о сотрудничестве в области оценки соответствия;
- о фитосанитарных требованиях при экспорте из Узбекистана в Китай свежих дынь и миндаля;
- о сотрудничестве в мирном использовании космических наук, технологий и результатов космической деятельности;
- о сотрудничестве в области конкурентной политики;
- по укреплению сотрудничества в области развития человеческих ресурсов;
- по укреплению сотрудничества в области цифровой экономики;
- об установлении партнёрских отношений между Самаркандской областью и городом Тяньцзинь;
- о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Узбекистана и Китайским советом по содействию международной торговле.