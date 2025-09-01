Названы сроки завершения процесса роспуска Минского процесса ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, согласно решению, основанному на совместном письме-обращении министров иностранных дел Азербайджана и Армении, адресованном действующему председателю ОБСЕ в рамках встречи Президента Азербайджанской Республики и Премьер-министра Республики Армения, состоявшейся 8 августа 2025 года в Вашингтоне по приглашению и при участии Президента Соединённых Штатов, деятельность Минского процесса ОБСЕ, Личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, рассматривавшемуся Минской конференцией ОБСЕ, а также Группы по планированию на высоком уровне прекращается с 1 сентября.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана касательно закрытия Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур.

Секретариату ОБСЕ поручено завершить решение административных и технических вопросов, вытекающих из закрытия вышеупомянутых структур не позднее 1 декабря 2025 года.

"Принятие данного решения является не только подтверждением на международном уровне факта восстановления Азербайджанской Республикой своей территориальной целостности и суверенного контроля над ранее оккупированными территориями, что положило конец армяно-азербайджанскому конфликту, а также мирной повестки, выдвинутой Азербайджаном, но и важным шагом в направлении практической реализации договорённостей, достигнутых между Азербайджаном и Арменией в ходе встречи в Вашингтоне 8 августа 2025 года", - отмечается в заявлении.

