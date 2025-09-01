Президент Казахстана предложил создать офис ШОС при МФЦА для поддержки инвестпроектов

ТЯНЬЦЗИНЬ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
предложил создать Офис Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
при Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА) для
сопровождения перспективных инвестпроектов и консолидации
деятельности юридических, консалтинговых и финансовых компаний.
Как сообщает Trend, с этом предложением Токаев выступил на заседании Совета глав государств – членов ШОС.
Он также отметил, что наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, является критически важным аспектом. В этой связи Казахстан поддерживает практические действия ШОС, направленные на развитие свободной и справедливой международной торговли, выступает против применения инструментов санкционного давления.
“С момента образования ШОС вклад наших стран в мировой ВВП
увеличился в два раза, достигнув 30%. Внушительный рост
демонстрирует внутрирегиональная торговля, объем которой по итогам
2024 года составил свыше 650 миллиардов долларов. Товарооборот
Казахстана со странами ШОС также стабильно растет, в прошлом году
его объем приблизился к 70 миллиардам долларов. Казахстан
поддерживает инициативу Китая о создании Банка развития ШОС и готов
принять участие в реализации этого перспективного проекта", –
добавил Касым-Жомарт Токаев.