ШОС утвердила стратегию развития до 2035 года и программу борьбы с экстремизмом

ТЯНЬЦЗИНЬ /Trend/ - В китайском городе Тяньцзинь в рамках
Шанхайской организации сотрудничества приняты ключевые документы по
развитию до 2035 года, борьбе с угрозами, расширению диалога,
цифровой экономике и устойчивой энергетике.
Как сообщает Trend, в ходе заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества были подписаны следующие документы:
1. Тяньцзиньская декларация Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества;
2. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении документов по итогам заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества:
– Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2035 года;
– Программа сотрудничества государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в противодействии экстремистской идеологии на пространстве Шанхайской организации сотрудничества на 2026-2030 годы;
– Дорожная карта по реализации Стратегии развития энергетического сотрудничества Шанхайской организации сотрудничества на период до 2030 года;
3. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о предоставлении Лаосской Народно-Демократической Республике статуса партнера Шанхайской организации сотрудничества по диалогу;
4. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о получении Шанхайской организацией сотрудничества статуса наблюдателя при Содружестве Независимых Государств;
5. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о статусе «партнер Шанхайской организации сотрудничества»;
6. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об объявлении города Чолпон-Ата Кыргызской Республики туристической и культурной столицей Шанхайской организации сотрудничества в 2025-2026 годах;
7. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о полномочиях Генерального секретаря ШОС на подписание документов:
– Протокол к Соглашению между Шанхайской организацией сотрудничества и Правительством Китайской Народной Республики об условиях пребывания Секретариата Шанхайской организации сотрудничества в Китайской Народной Республике от 17 июня 2004 года;
– Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Фондом «Росконгресс»;
8. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении докладов о деятельности Шанхайской организации сотрудничества за прошедший год:
– Доклад Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Шанхайской организации сотрудничества за прошедший год;
– Доклад Совета Региональной антитеррористической структуры
Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Региональной
антитеррористической структуры Шанхайской организации
сотрудничества в 2024 году.
9. Соглашение между государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества об Антинаркотическом центре Шанхайской организации сотрудничества;
10. Соглашение между государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества;
11. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны и образования Организации Объединенных Наций;
12. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об укреплении сотрудничества в сфере цифровой экономики;
13. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества по устойчивому развитию энергетики;
14. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области «зеленой» промышленности;
15. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о дальнейшем углублении международного сотрудничества в области искусственного интеллекта;
16. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о поддержке многосторонней торговой системы;
17. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в деле эффективного решения мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней;
18. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества по научно-техническому и инновационному сотрудничеству;
19. Заявление руководителей уполномоченных министерств и
ведомств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества
об укреплении инвестиционного сотрудничества в сфере устойчивого
развития;
20. Протокол к Соглашению между Шанхайской организацией сотрудничества и Правительством Китайской Народной Республики об условиях пребывания Секретариата Шанхайской организации сотрудничества в Китайской Народной Республике от 17 июня 2004 года.