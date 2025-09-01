В Баку прошло открытие финала 49-й Международной студенческой олимпиады по программированию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку прошла церемония открытия финала 49-й Международной студенческой олимпиады по программированию (ICPC).

Как сообщает Trend, мероприятие проводится при партнерстве Центрального банка Азербайджана (ЦБА), поддержке Фонда ICPC и организации Университета ADA.

Официальное открытие провели президент Фонда ICPC Билл Паучер и директор мирового финала ICPC 2025 Фуад Гаджиев.

Далее слово было предоставлено ректору Университета ADA Хафизу Пашаеву, председателю Центрального банка Азербайджана Талеху Кязымову и заместителю министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самиру Мамедову.

Отметим, что мероприятие продлится до 5 сентября.

ICPC (International Collegiate Programming Contest) является одним из самых престижных студенческих соревнований по программированию в мире. Впервые это соревнование было проведено в США в 1970-х годах и за эти годы стало крупнейшим по программированию, охватывающим миллионы студентов по всему миру.

Цель мероприятия - продемонстрировать студентам навыки алгоритмического мышления, решения задач и программирования.

Самые известные мировые технологические компании (Google, Microsoft, Meta, Amazon и др.) уделяют особое внимание этому соревнованию. Оно развивает у студентов практический опыт, умение работать в команде и быстро принимать решения в критических ситуациях.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!