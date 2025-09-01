Назван общий объем природного газа, транспортированного в Европу по TANAP

БАКУ /Trend/ - Объем природного газа, транспортируемого в Европу по Транс-Анатолийскому газопроводу (TANAP), реализованному по инициативе Азербайджана, достиг 50 миллиардов кубометров.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкую дочернюю компанию SOCAR Türkiye Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

"Проект не только диверсифицирует энергоснабжение Европы, но и вносит важный вклад в укрепление региональной безопасности. TANAP также создает условия для укрепления долгосрочного экономического и стратегического сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Европой", - подчеркивается в информации.

Отметим, что TANAP как основное кольцо Южного газового коридора транспортирует азербайджанский газ по линии, идущей от Баку до Италии.

Транспортировка коммерческого газа в Турцию через TANAP началась 30 июня 2018 года.