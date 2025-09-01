Совет прессы Азербайджана поздравил АМИ Trend с 30-летием

БАКУ /Trend/ - Агентство международной информации Trend, начавшее свою деятельность в один из важнейших и ответственных периодов для нашей страны и отмечающее сегодня свое 30-летие, стало не только средством массовой информации, но и настоящей школой в области распространения информации, уделяющей особое внимание широкому спектру деятельности.

Как сообщает Trend, об этом говорится в поздравительном послании Совета прессы Азербайджана по случаю 30-летия агентства.

В послании отмечается, что среди "воспитанников" этой школы - множество влиятельных деятелей, представляющих как отечественную журналистику, так и различные сферы общественной жизни.

"АМИ Trend создало традицию, сыграв особую роль в гармонизации журналистского профессионализма с интересами и благами общества. Однако сохранить традиции и достигнутые позиции удаётся далеко не каждому информационному агентству. Агентство, сумевшее это сделать, является примером успешной адаптации к требованиям времени и известно в мире как медиабренд Азербайджана. Оно пользуется доверием и авторитетом. Одним из ключевых факторов популярности агентства стала многогранная линия международного медиасотрудничества. Выбор стабильной и последовательной стратегии - это исключительный вклад в продвижение правды о нашей стране за рубежом.

Члены Совета директоров Совета прессы Азербайджана поздравляют руководство и коллектив АМИ Trend с 30-летием, желают неиссякаемого творческого энтузиазма и передают самые искренние пожелания. Члены Совета уверены, что юбилейное издание и впредь будет добиваться больших успехов, развиваться, становясь глашатаем новых достижений Азербайджана, и покорять новые вершины на международной арене мирового информационного пространства", - говорится в поздравлении.