Президент Токаев поддержал идею создания Банка развития ШОС

ТЯНЬЦЗИНЬ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал идею создания Банка развития ШОС в ходе своего выступления на саммите «ШОС плюс», проходящем под лозунгом "Претворение в жизнь многосторонности, обеспечение региональной безопасности и содействие устойчивому развитию".

Как передает Trend, в ходе своего выступления Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан активно участвует во всех процессах, направленных на активизацию финансового, экономического, инвестиционного, технологического сотрудничества в формате ШОС.

"Поддерживаем создание Банка развития ШОС как полезного финансового института, нацеленного на развитие экономик стран – участниц Организации. Казахстан готов и далее всесторонне содействовать укреплению региональной взаимосвязанности. Считаем, что пристальное внимание следует уделить дальнейшему развитию и сопряжению таких масштабных проектов, как «Один пояс, один путь» с Евразийским экономическим союзом, а также транспортных маршрутов «Север – Юг» и Средний коридор", – отметил он.

По мнению Президента Токаева, особую актуальность приобрела задача выработки общих правил и этических стандартов применения технологий искусственного интеллекта. В этой связи он поддержал создание Глобальной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта со штаб-квартирой в Шанхае.