Президент Ильхам Алиев: Мы полны решимости и дальше расширять наше сотрудничество с братским Узбекистаном

БАКУ /Trend/ - Мы полны решимости совместными усилиями и дальше расширять наше сотрудничество с братским Узбекистаном, которое день ото дня наполняется новым содержанием, в частности, в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транспортно-логистической сферах.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.

"Как братская страна, мы испытываем чувство радости оттого, что сегодня являемся свидетелями стремительного и всестороннего развития Вашей страны на основе определенной Вами новой стратегии Узбекистана, ее прогресса во всех сферах, роста экономической мощи, укрепления авторитета и позиций на мировой арене. Все достижения Узбекистана – результат Вашей многогранной деятельности, дальновидной политики, достойного служения Родине и народу.

Азербайджанско-узбекские отношения наглядно отражают в себе добрые традиции братских отношений, сформировавшихся между нашими народами, разделяющими общие историю, язык, культуру.

В нынешнем динамичном развитии наших межгосударственных отношений по восходящей линии важную роль играют взаимные визиты и встречи на высшем уровне. Ваш государственный визит в Азербайджан в июле еще раз подтвердил союзнический характер двусторонних отношений. Уверен, что достигнутые нами важные договоренности по будущим направлениям деятельности азербайджано-узбекских связей, ряд подписанных документов в различных областях, в частности, по диверсификации экономического партнерства, будут способствовать расширению сферы охвата нашего сотрудничества, дальнейшему укреплению и углублению союзнических отношений", - говорится в письме.