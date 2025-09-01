АМИ Trend занимает особое место в современном информационном пространстве - Эльбей Гасымзаде

1 сентября 2025 года АМИ Trend отмечает важный рубеж - 30-летие со дня основания. За эти годы Trend прошел путь от небольшой редакции до одного из ведущих и авторитетных мультиязычных агентств региона, освещающих ключевые события Южного Кавказа, Центральной Азии и Каспийского региона. Благодаря профессионализму и конкурентоспособности коллектива агентство завоевало признание среди политиков, дипломатов и деловых кругов по всему миру. Следующий шаг АМИ Trend - работа на европейских и азиатских медиарынках. В Турции и странах Европы уже созданы необходимые платформы, опираясь на которые, агентство намерено создать конкуренцию СМИ этих регионов.

Председатель Союза архитекторов Азербайджана, заслуженный архитектор Эльбей Гасымзаде поделился своими мыслями в связи с 30-летием Агентства международной информации Trend.

Он отметил, что Trend занимает особое место в современном информационном пространстве.

"С первых дней независимости одним из важнейших символов новой жизни стала сеть свободных СМИ. В этом широком медиапространстве информационное агентство Trend заняло особое место. Вот уже 30 лет Trend доводит реалии о нашей стране по всему миру и служит объективному информированию народа.

Дорогие друзья, поздравляю вас с юбилеем. Надеюсь, что и впредь ваша деятельность будет отличаться высоким профессионализмом, гражданской ответственностью, преданностью и любовью к Родине. Поздравляю вас и желаю всего наилучшего на этом нелёгком, но почётном пути", - сказал Э.Гасымзаде.