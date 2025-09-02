TAP транспортировал 50 миллиардов кубометров природного газа в Европу

БАКУ/Trend/ - Трансадриатический газопровод (TAP) с момента начала коммерческой эксплуатации транспортировал в Европу 50 миллиардов кубометров природного газа, сообщает Trend со ссылкой на TAP AG.

С конца 2020 года, когда TAP начал коммерческую деятельность, было поставлено:

свыше 41,7 млрд кубометров в Италию

свыше 4,8 млрд кубометров в Грецию

свыше 3,2 млрд кубометров в Болгарию

Управляющий директор TAP Лука Скьеппати отметил, что уже реализуется первый этап расширения пропускной способности TAP, который позволит с начала 2026 года ежегодно дополнительно транспортировать 1,2 млрд кубометров газа по долгосрочным контрактам.

«Это может открыть путь к дальнейшему расширению мощностей через рыночные тесты, в зависимости от спроса и развития энергетического ландшафта Европы», – добавил он.

Руководитель коммерческого департамента TAP Мария Савова подчеркнула, что по мере завершения рыночного теста 2023 года и запуска рыночного теста 2025 года компания TAP AG готова отвечать на спрос, обеспечивая дальнейшее расширение мощностей.

Отметим, что TAP транспортирует природный газ с гигантского месторождения «Шах Дениз» в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Протяжённость газопровода составляет 877 км: он соединяется с Трансанатолийским газопроводом (TANAP) на границе Турции и Греции в Кипои, пересекает северную Грецию, Албанию и Адриатическое море, выходя на берег в Южной Италии.

TAP также обеспечивает поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы. В частности, TAP соединён с интерконнектором Греция-Болгария (IGB), который начал коммерческую эксплуатацию в октябре 2022 года и поставляет каспийский газ в Болгарию, повышая энергетическую безопасность ещё одной европейской страны. Выходные точки TAP в Греции и Албании, а также точка выхода в Италии предоставляют дополнительные возможности для дальнейшего транспортирования азербайджанского газа на более широкий европейский рынок.

Акционерами TAP являются bp (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (20%) и Enagás (20%).