Кыргызстан во главе ШОС - формирование повестки развития и безопасности

БАКУ /Trend/ - Председательство Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2025-2026 годах становится важным этапом как для страны, так и для всей организации. Кыргызстан был среди основателей ШОС и теперь получает возможность показать, как даже небольшое государство может влиять на международные процессы, предлагая прагматичные решения, которые приносят ощутимую пользу странам региона. История страны в составе ШОС началась с «Шанхайской пятерки» в 1996 году. Позже эта группа превратилась в полноценную организацию, и сегодня Кыргызстан использует этот опыт, чтобы объединять интересы разных участников и продвигать новые проекты внутри ШОС.

Это уже четвертое председательство Кыргызстана в ШОС. До этого страна председательствовала три раза: в 2006-2007 годах, в 2012-2013 годах и в 2018-2019 годах. Девиз председательства 2025-2026 годов, “25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию”, отражает прагматичный подход Бишкека.

Основной фокус остается на безопасности: борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, а также создание в Бишкеке Центра по противодействию транснациональной организованной преступности, который позволит странам-участницам совместно реагировать на угрозы и обмениваться опытом. Особое внимание уделяется мирному урегулированию конфликтов: подписанный договор с Таджикистаном по государственной границе и трехстороннее соглашение с Узбекистаном стали примером успешного разрешения спорных вопросов через диалог и компромисс.

В экономике Кыргызстан продвигает создание финансового механизма ШОС - Банка развития, Фонда развития и Инвестиционного фонда. Реализация этих инструментов позволит привлекать инвестиции для транспортных проектов, модернизации энергетической инфраструктуры и расширения региональных транспортных коридоров.

Успешное продвижение этой идеи даст стране доступ к инвестициям для транспортных проектов, строительства новых дорог и мостов в рамках региональных маршрутов, а также для модернизации энергетической инфраструктуры. Например, развитие железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и расширение транспортных коридоров через Кыргызстан станет важным шагом для интеграции экономики региона.

Кыргызстан также вносит новые элементы в повестку ШОС, связанные с цифровизацией и “зеленой” экономикой. Предлагается проведение Молодежного цифрового форума ШОС, на котором молодые специалисты смогут обсудить совместные проекты в сфере IT и цифровых технологий. Также страна инициирует совместные проекты по защите окружающей среды и развитию возобновляемой энергии, в том числе мини-ГЭС и солнечных станций в Кыргызстане, что соответствует мировым тенденциям и позволяет привлекать инвестиции в экологически безопасные проекты.

Что касается культурных и гуманитарных инициатив, город Чолпон-Ата на озере Иссык-Куль станет “Туристической и культурной столицей ШОС”. Планируется возрождение Иссык-Кульского форума, который впервые прошел в 1986 году, а также проведение Всемирных игр кочевников, где спортсмены из разных стран будут соревноваться в традиционных видах спорта. Эти мероприятия помогают укреплять связи между народами и демонстрируют уникальное культурное наследие Кыргызстана.

Председательство Кыргызстана в ШОС предоставляет стране уникальную возможность укрепить свое влияние на международной арене и продемонстрировать практический подход к решению региональных проблем. Успешная реализация намеченных инициатив позволит Бишкеку не только укрепить авторитет в Центральной Азии, но и позиционировать страну как надёжного посредника в урегулировании сложных вопросов безопасности и экономического сотрудничества. Создание Центра по противодействию транснациональной организованной преступности, развитие транспортных коридоров, модернизация энергетической инфраструктуры, продвижение цифровизации и “зеленой” экономики открывают новые горизонты для привлечения инвестиций и совместных проектов, выгодных всем странам-участницам.

Кроме того, культурные и гуманитарные инициативы, такие как Иссык-Кульский форум и Всемирные игры кочевников, укрепляют международные связи и способствуют продвижению уникального культурного наследия Кыргызстана на международной арене. Все эти шаги вместе создают платформу для долгосрочного развития региона, повышения устойчивости и процветания, а также демонстрируют, как небольшое государство может эффективно влиять на повестку крупных международных организаций, сочетая прагматизм, инициативность и ответственность перед партнерами.