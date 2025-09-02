Гражданин Ирака попытался нелегально перебраться из Армении в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 1 сентября на служебной территории пограничного отряда «Губадлы» Пограничных войск Госпогранслужбы Азербайджана были выявлены признаки нарушения государственной границы по направлению из Армении.

Об этом Trend сообщили в пресс-центре ГПС Азербайджана.

Отмечается, что в ходе оперативно-войсковых мероприятий, проведенных в сложной горной и лесистой местности, был задержан гражданин Ирака Али Эмад Атталлах Бадрави, 2002 года рождения, пересекший государственную границу.

Сообщается, что оперативно-следственные мероприятия по данному факту продолжаются.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!