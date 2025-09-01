Узбекистан выступает за расширение ШОС и укрепление сотрудничества со странами Глобального Юга

ТАШКЕНТ /Trend/ – Убежден, что расширение круга партнёров по диалогу ШОС, в том числе за счёт государств из других регионов, будет способствовать превращению Организации в платформу сотрудничества со странами Глобального Юга.

Как передаёт Trend, об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

«Мы выступаем за последовательное расширение Организации, поскольку успех «модели ШОС» заключается в её открытости и ориентированности на широкое сотрудничество. Готовы поддерживать стремление государств, которые связывают своё будущее с ШОС», – подчеркнул Президент.

Он отметил, что системный кризис доверия, эскалация конфликтов, ослабление многосторонних институтов и фрагментация мировой торговой системы подрывают основы международной архитектуры безопасности и стабильности. В таких условиях взаимопонимание и солидарность государств ШОС являются не просто ценным достоянием, а ключом к сохранению мира в нашем обширном регионе.

Особое значение имеет то, что ШОС остаётся пространством равноправного диалога, взаимного уважения и партнёрства. Именно это позволяет обеспечивать баланс интересов и совместно находить ответы на самые сложные вызовы современности.

«Считаем, что голос ШОС должен звучать ещё более убедительно и твёрдо – как выражение нашей общей политической воли и как призыв к решительным действиям во имя мирного будущего и устойчивого прогресса», – сказал Президент.

Он также поделился видением дальнейшего углубления многостороннего партнёрства, отметив, что прежде всего необходимо повышать эффективность Организации, укреплять и совершенствовать её институты, а также механизмы реализации решений. Президент подчеркнул, что процесс трансформации ШОС, запущенный на Самаркандском саммите, будет способствовать решению этих важных задач.

Среди ключевых приоритетов Организации – взаимодействие в области безопасности. Сегодня усиливается потребность в согласованных подходах и новых механизмах доверия и обеспечения безопасности.

«Считаем, что настало время принять Декларацию ШОС по укреплению многостороннего партнёрства во имя ядерной безопасности. Эта Декларация станет прочной основой для развития мирного атома и реагирования на чрезвычайные ситуации, а также важным вкладом в глобальный режим нераспространения под эгидой Организации Объединённых Наций», – добавил Президент.

Он выразил обеспокоенность в связи с изменением природы терроризма и экстремизма, ростом киберпреступности, производством и оборотом синтетических наркотиков, усилением организованной преступности.

"В целях эффективного противодействия всем этим угрозам предлагаем возобновить работу Совещания министров внутренних дел и общественной безопасности, пересмотреть Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью, разработать Программу борьбы с наркозависимостью до 2030 года", - подчеркнул глава государства.

Президент также поддержал возобновление работы Контактной группы «ШОС – Афганистан». Одной из её ключевых задач могла бы стать разработка предложений по развитию конструктивного диалога и поддержке социально-экономических проектов в Афганистане.