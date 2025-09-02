Казахстан и Китай расширяют сотрудничество в геологоразведке и инфраструктуре - подписаны ключевые соглашения

АСТАНА/ Trend - Казахстан и Китай расширяют сотрудничество в сфере геологоразведки и инфраструктуры.



Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе Казахсанской Национальной компании КазМунайГаз.



В рамках 8-го Казахстанско-Китайского делового совета были подписаны следующие документы:

Соглашение об основных принципах создания Совместного предприятия Проекта «Карбамид» между ТОО «KMG PetroChem» и АО «СНПС-Актобемунайгаз»;

Рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между КМГ и CNOOC INTERNATIONAL LIMITED. Документ предполагает сотрудничество в целях поиска проектов геологоразведки и разработки месторождений углеводородов за пределами Казахстана и Китая (в Центральной Азии и регионе Каспийского моря);

Контракт между Министерством энергетики РК, КМГ и Sinopec International Energy Investment Holdings Netherlands B.V. на разведку и добычу углеводородов по сложному проекту на участке недр «Березовский», расположенном в Западно-Казахстанской области;

Заявление о намерениях по финансовому сотрудничеству в рамках проекта магистральных трубопроводов между Банком развития Китая, КМГ и ТОО KMG PetroChem.



Отметим, что ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании казахско-китайского Делового совета, по итогам которого было подписано свыше 70 коммерческих документов на сумму более 15 млрд долларов.