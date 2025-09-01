Узбекистан предлагает экспертную платформу для обсуждения безопасности региона

ТЯНЬЦЗИНЬ /Trend/ – Сегодня мир сталкивается с беспрецедентным комплексом вызовов и угроз, которые давно вышли за рамки привычных факторов обеспечения безопасности.

Как передает Trend, об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на встрече в формате «ШОС плюс».

«Хочу подчеркнуть: только совместные усилия, основанные на принципе неделимости безопасности, способны обеспечить стабильность и процветание наших народов. В этой связи мы приветствуем запуск Универсального центра по противодействию угрозам и вызовам безопасности на базе Региональной антитеррористической структуры ШОС в Ташкенте, а также Антинаркотического центра в Душанбе», – отметил Президент.

Он предложил провести в следующем году в Ташкенте первый экспертный «Диалог ШОС плюс по вопросам безопасности», подчеркнув необходимость глубокого профессионального обмена опытом между странами организации.

Президент Мирзиёев также подчеркнул, что обеспечение стабильности в регионе невозможно без учёта ситуации в Афганистане и конструктивного взаимодействия международного сообщества с афганскими властями.

«Достижение этой цели во многом зависит от политической воли государств ШОС, заинтересованных в долгосрочном мире и стабильности как в Афганистане, так и в регионе в целом», – добавил он.

Узбекистан готов к широкому сотрудничеству с партнёрами по ШОС для реализации программ и проектов, направленных на восстановление экономики и развитие региональной кооперации с Афганистаном.