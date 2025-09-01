Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Таджикистана призвал страны ШОС к совместным действиям против угроз современного мира

Таджикистан Материалы 1 сентября 2025 17:26 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба президента Таджикистана

Эмин Алиев
ТЯНЬЦЗИНЬ /Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) объединить усилия для укрепления сотрудничества в борьбе с вызовами и угрозами современного мира.

Как сообщает в понедельник специальный корреспондент Trend, об этом Рахмон сказал в ходе своего выступления на саммите “ШОС плюс”, проходящем под лозунгом "Претворение в жизнь многосторонности, обеспечение региональной безопасности и содействие устойчивому развитию".

Глава государства поблагодарил руководство принимающей страны за организацию благоприятных условий работы.

Президент высказав мысли о роли Шанхайской организации сотрудничества в развитии многостороннего сотрудничества, обратил внимание руководителей стран и высокопоставленных представителей организаций-участников саммита на актуальные вопросы и решение глобальных проблем.

Глава государства проинформировал участников заседания «ШОС плюс» о мероприятиях, проводимых Таджикистаном на сегодняшний день в приоритетных отраслях транспорта, гидроэнергетики, промышленности и других направлениях.

Э.Рахмон призвал участников заседания объединить усилия по укреплению сотрудничества в борьбе с вызовами и угрозами современного мира.

Кроме того, Президент напомнив о глобальных инициативах нашей страны, в том числе в направлении решения проблем, связанных с питьевой водой и сохранением ледников, призвал все страны и соответствующие региональные и мировые организации и учреждения к плодотворному сотрудничеству.

