Информационное агентство Trend награждено дипломом Совета печати (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство международной информации Trend награждено дипломом Совета печати Азербайджана.

Диплом генеральному директору информационного агентства Trend Ильгару Гусейнову вручил председатель Совета печати Рашад Меджид.

АМИ Trend награждено за заслуги в становлении и развитии независимых медиа-традиций в стране, высокопрофессиональное представление реалий Азербайджана на международном уровне, а также в честь 30-летия агентства.

Следует отметить, что информационное агентство Trend было основано в 1995 году и за прошедший период стало одной из ведущих медиа-структур Азербайджана. Агентство получило доступ к широкой аудитории как внутри страны, так и в международном информационном пространстве, публикуя новости на азербайджанском, русском и английском языках. Trend сегодня выделяется не только оперативными новостями в сфере экономики, политики, общества, культуры и спорта, но и аналитическими материалами. Агентство продолжает успешно функционировать как один из основных и достоверных источников информации в стране и в регионе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!