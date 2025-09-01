Xəzər TV подготовил репортаж, посвященный 30-летию АМИ Trend (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский телеканал Xəzər TV подготовил репортаж, посвященный 30-летию АМИ Trend.

В репортаже рассказывается о деятельности агентства, которое начало функционировать 30 лет назад с небольшой командой, а на сегодня уже получило признание в разных странах мира.

"Сегодня — день основания агентства международной информации Trend. Информационное агентство Trend, начавшее свою деятельность в 1995 году, отмечает своё 30-летие. Хотя на момент основания у агентства было всего несколько сотрудников, за короткий период времени его коллектив расширился, и оно стало одним из самых цитируемых информационных агентств. В настоящее время Trend выпускает новости на трех языках, включая азербайджанский", - говорится в репортаже.

Отметим, что информационное агентство Trend было основано в 1995 году и за прошедший период стало одной из ведущих медиа-структур Азербайджана. Агентство получило доступ к широкой аудитории как внутри страны, так и в международном информационном пространстве, публикуя новости на азербайджанском, русском и английском языках. Trend сегодня выделяется не только оперативными новостями в сфере экономики, политики, общества, культуры и спорта, но и аналитическими материалами. Агентство продолжает успешно функционировать как один из основных и достоверных источников информации в стране и в регионе.

Подробнее в видеоматериале: