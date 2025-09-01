Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является надежным партнером Китая в регионе

Политика Материалы 1 сентября 2025 15:25 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Эмин Алиев
ТЯНЬЦЗИНЬ /Trend/ - Азербайджан является надежным партнером Китая в регионе.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления на встрече в формате «ШОС плюс» в китайском городе Тяньцзинь.

«Мы вносим вклад в поддержание международного и регионального мира и безопасности, осуществляем крупномасштабные экономические, транспортные и энергетические проекты», - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев также добавил, что Азербайджан одним из первых поддержал инициативу «Один пояс, один путь», выдвинутую Председателем КНР и реализует серьезные практические проекты в этом направлении.

