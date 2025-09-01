Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является надежным партнером Китая в регионе

ТЯНЬЦЗИНЬ /Trend/ - Азербайджан является надежным партнером Китая в регионе.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления на встрече в формате «ШОС плюс» в китайском городе Тяньцзинь.

«Мы вносим вклад в поддержание международного и регионального мира и безопасности, осуществляем крупномасштабные экономические, транспортные и энергетические проекты», - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев также добавил, что Азербайджан одним из первых поддержал инициативу «Один пояс, один путь», выдвинутую Председателем КНР и реализует серьезные практические проекты в этом направлении.