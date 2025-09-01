Руководство ОБСЕ приветствует решение о закрытии Минского процесса

БАКУ /Trend/ - Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Хади Синирлиоглу поприветствовали решение Совета министров о закрытии Минского процесса и связанных с ним структур после совместного обращения Азербайджана и Армении.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ОБСЕ.

«Хочу еще раз передать Армении и Азербайджану искренние поздравления с достижением исторических договоренностей в вопросе мира и нормализации отношений, а также с их твердым решением о скорейшей реализации этих соглашений. Я оперативно отреагировала на их совместное обращение и хотела бы выразить глубокую признательность сторонам за их превосходное сотрудничество в данном процессе. Также приветствую государства-участники за дух сотрудничества, продемонстрированный в достижении этого консенсуса», - отметила Валтонен.

В заявлении говорится, что решение Совета министров ОБСЕ является продолжением Совместной декларации, подписанной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Вашингтоне 8 августа при участии Президента США Дональда Трампа. Решение Совета министров было принято на основе консенсуса всех 57 государств – участников ОБСЕ.

«Это историческое событие, которое показывает, чего может достичь дипломатия после десятилетий конфликта и недоверия. Оно доказывает, что при условии проявления общей воли к поиску взаимопонимания соглашение возможно», - подчеркнул генеральный секретарь Синирлиоглу.

Действующий председатель ОБСЕ и генеральный секретарь вновь подчеркнули свою непоколебимую приверженность поддержке всех усилий по установлению прочного мира и стабильности в регионе.

В заключение отмечается, что после принятия этого решения ОБСЕ предпримет шаги по реализации закрытия Минского процесса и связанных с ним структур. За ними будут сохранены только административные функции, такие как передача имеющихся активов и оборудования, а сам процесс завершится к 1 декабря 2025 года.

