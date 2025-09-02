Азербайджан — единственная страна Кавказа и Центральной Азии с климатической целью на 2050 год - Moody’s

БАКУ/Trend/ - Азербайджан является единственной страной в регионе Кавказа и Центральной Азии, установившей цель по сокращению выбросов парниковых газов к 2050 году, говорится в последнем отчете Moody’s, сообщает Trend.

«По данным Азиатского банка развития (АБР), странам Центральной Азии и Кавказа потребуется около 120 млрд долларов инвестиций к 2030 году для достижения целей по декарбонизации, что составляет примерно 14% ВВП. Основная часть этих инвестиций должна быть направлена на производство электроэнергии, прежде всего из возобновляемых источников, не связанных с гидроэнергетикой, а также на повышение энергоэффективности и развитие сетевой инфраструктуры», – отмечают аналитики Moody’s.

В отчете подчеркивается, что все страны региона объявили цели по сокращению выбросов к 2030 или 2050 году, хотя масштабы и амбиции этих целей различаются.

«Казахстан, крупнейший эмитент региона, обязался снизить выбросы парниковых газов на 15% (безусловно) и на 25% (условно) по сравнению с уровнями 1990 года к 2030 году. По данным Emissions Database for Global Atmospheric Research за 2023 год, выбросы на душу населения в Казахстане составляли 15,99 тонн CO₂-эквивалента, что значительно выше, чем в Азербайджане (6,17 тонн), Узбекистане (6,14 тонн), Грузии (5,13 тонн) и Кыргызстане (3,11 тонн). Большинство стран региона преследуют цели абсолютного сокращения выбросов, за исключением Узбекистана, который установил целевой показатель на основе интенсивности: сокращение выбросов на 35% на единицу ВВП к 2030 году по сравнению с 2010 годом. В отличие от этого, Армения планирует снизить выбросы на 40% ниже уровня 1990 года к 2030 году.

Азербайджан является единственной страной региона, установившей цель на 2050 год, обязавшись сократить выбросы на 40% от уровня 1990 года при условии международной поддержки», – отмечают эксперты Moody’s.