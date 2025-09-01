Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Политика Материалы 1 сентября 2025 15:31 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: С 2022 года объем грузопотока по Среднему коридору через Азербайджан вырос почти на 90 процентов
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Эмин Алиев
ТЯНЬЦЗИНЬ /Trend/ - Средний коридор является надежным и безопасным маршрутом, соединяющим Китай, Центральную Азию с Европой через Азербайджан. С 2022 года объем грузопотока по Среднему коридору через Азербайджан вырос почти на 90 процентов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на встрече в формате «ШОС плюс» в китайском городе Тяньцзинь.

Глава государства отметил значительное сокращение времени прохождения грузов по данному коридору. «Достигнутые недавно договоренности о соединении основной части Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой будут содействовать расширению транзитных возможностей для международных перевозок», - добавил Президент.

