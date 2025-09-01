Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
ШОС поддержала проведение регионального климатического саммита ООН в Казахстане

Казахстан Материалы 1 сентября 2025 10:50 (UTC +04:00)
Фото: Акимат города Астаны

Эмин Алиев
ТЯНЬЦЗИНЬ /Trend/ - Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поддержали проведение в 2026 году в Казахстане Регионального климатического саммита при поддержке ООН.

Как сообщает в понедельник специальный корреспондент Trend, это нашло отражение в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам заседания Совета глав государств-членов, состоявшегося 1 сентября в городе Тяньцзине.

Кроме того, государства-члены приветствовали итоги Международной конференции высокого уровня по сохранению ледников в рамках "Международного года сохранения ледников – 2025" в Душанбе.

Стороны также положительно оценивают сотрудничество в области оказания помощи при чрезвычайных ситуациях и выражают готовность укреплять взаимодействие в сфере предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации, а также ликвидации их последствий.

