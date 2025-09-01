НПЗ STAR увеличил объем производства авиационного топлива в июне

БАКУ /Trend/ - Расположенный в Турции нефтеперерабатывающий завод STAR, принадлежащий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), в июне 2025 года значительно увеличил производство авиационного топлива.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Управления по регулированию энергетических рынков Турции.

Согласно опубликованной информации, в июне текущего года на заводе было произведено 178 720 тонн авиационного топлива, что на 66 178 тонн или на 58,8 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что Нефтеперерабатывающий завод STAR начал работу 19 октября 2018 года, обеспечивая интеграцию нефтепереработки с нефтехимической промышленностью и являясь крупнейшим инвестиционным проектом в реальном секторе экономики Турции.

По состоянию на конец 2024 года годовая мощность завода по переработке сырой нефти достигла 13 миллионов тонн. Завод STAR производит различные нефтепродукты, включая дизельное топливо, нафту и авиационное топливо. Годовое производство нафты заводом практически полностью удовлетворяет потребности нефтехимического комплекса Petkim в сырье.