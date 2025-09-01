30 лет АМИ Trend - мысли главного редактора

В этом году Агентство международной информации Trend отмечает юбилей, который для нас - не просто дата, а повод проанализировать путь, проделанный вместе с нашей аудиторией, экспертным сообществом и международными партнерами. Trend прошел эту дистанцию от первых шагов в местной журналистике до регионального информагентства и признания нашей бизнес-модели со стороны Еврокомиссии образцом для развития СМИ стран региона Восточного Партнерства.

Все эти годы Trend находится на передовой важных политических, экономических и культурных событий, фиксируя каждое мгновение, которое впоследствии становилось частью исторической хроники. Профессиональные репортажи с международных саммитов, эксклюзивные интервью с лидерами государств, специальные проекты за рубежом - все это не только укрепляло репутацию агентства, но и показало, что Trend способен на равных конкурировать в международной информационной среде.

Хотел бы отметить, что достижения АМИ Trend были бы невозможны, если бы в Азербайджане, благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой не были созданы условия для динамичного развития СМИ. Выросший благодаря этому престиж нашей профессии привел к тому, что в медиа приходит высокоинтеллектуальная молодежь, способная на равных конкурировать со своими коллегами на международной арене. Это позволило нам адаптироваться к стремительно меняющемуся глобальному медиарынку, который столкнулся со многими трудностями в последнее десятилетие. Это и кризис журналистики, и финансовые трудности, и пандемия. В эпоху журналистского лихолетья многие СМИ поддались влиянию моды и ушли в блогосферу и соцсети, делая ставку на "новую журналистику". Мы также ушли от понятия "традиционного СМИ", но выбрали собственную стратегию, которая помогла нам быстрее сократить дистанцию между молодым СМИ, каким являлся тогда Trend и международными изданиями.

Еще пятнадцать лет назад мы пришли к выводу, что простое копирование работы транснациональных медиа, авторитетных государственных изданий, как, например, АЗЕРТАДЖ, ни к чему не приведет. В результате этого процесса сегодня Trend широко известен и авторитетен за рубежом. Так, например, по итогам 2024 года агентство стало самым цитируемым в мире СМИ региона по данным "Медиалогии" - крупнейшей независимой мониторинговой платформы.

Кроме того, по данным платформы АМИ Trend признано лидером по качеству и объемам освещения Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29), прошедшей в Баку.

АМИ Trend также заняло четвертое место в рейтинге самых цитируемых европейских СМИ по версии Feedspot - ведущего глобального сервиса мониторинга новостей. Рейтинг опубликован в августе 2025 года. В ежегодном обзоре "25 лучших новостных сайтов Европы - 2025" Feedspot включил АМИ Trend в число четырех ведущих медиа Европы наряду с Euronews, EuropeanNewsroom и POLITICO Europe.

Используя этот успешный опыт, Trend уже начинает покорять рынки Восточной Европы. А созданный нами один из европейских проектов вливается в ряды авторитетных СМИ Европы.

Кроме того, с этой осени начинается активное рекламное продвижение на турецком медиарынке нашего совместного с холдингом Demiroren проекта - DHA Press, который объединит новостное издание и сток-портал. В рамках этого проекта мы также реализуем инновационные наработки, касающиеся интеграции систем искусственного интеллекта в сфере медиа. К проекту уже подключилось агентство Синьхуа, а также прорабатываются вопросы подключения к DHA Press ведущих СМИ Европы и арабских стран. Это позволит азербайджанской повестке получить дополнительную площадку для распространения в Турции и мире.

Хочу выразить особую благодарность всем коллегам - и тем, кто сегодня работает в агентстве, и тем, кто работал с нами в разные периоды на протяжении этих 30 лет. Каждый из них внес свой вклад в становление и успех АМИ Trend. Это труд журналистов, редакторов, аналитиков, операторов, айти-специалистов, менеджеров и всех, кто когда-либо был частью нашей команды. Именно благодаря вам Trend смог пройти этот путь, сохранить верность своим принципам и стать агентством, которому доверяют в Азербайджане и за его пределами.