Иран готов предоставить свои транзитные возможности для развития регионального сотрудничества - Пезешкиан

БАКУ /Trend/ - В целях развития регионального сотрудничества и налаживания коммуникаций между различными странами Иран готов предоставить свои транзитные возможности.

Об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан на 25-м саммите глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Китае, сообщает Trend.

По его словам, в скором времени иранский порт Чабахар в Индийском океане будет подключен к железнодорожной сети страны, также будет сделан важный шаг в соединении Китая со странами Центральной Азии и Афганистаном.

По словам Пезешкиана, инвесторы могут воспользоваться различными льготами и возможностями, создав логистические центры в порту Чабахар.

Отметим, что 31 августа Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Китай для участия в саммите ШОС.

