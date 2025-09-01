Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Иран готов предоставить свои транзитные возможности для развития регионального сотрудничества - Пезешкиан

Политика Материалы 1 сентября 2025 16:00 (UTC +04:00)

Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - В целях развития регионального сотрудничества и налаживания коммуникаций между различными странами Иран готов предоставить свои транзитные возможности.

Об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан на 25-м саммите глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Китае, сообщает Trend.

По его словам, в скором времени иранский порт Чабахар в Индийском океане будет подключен к железнодорожной сети страны, также будет сделан важный шаг в соединении Китая со странами Центральной Азии и Афганистаном.

По словам Пезешкиана, инвесторы могут воспользоваться различными льготами и возможностями, создав логистические центры в порту Чабахар.

Отметим, что 31 августа Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Китай для участия в саммите ШОС.

