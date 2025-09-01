Продолжаются работы по созданию в Баку Музея Победы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева «О создании в Баку мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы» в столице проектируется Музей Победы. Его открытие запланировано к пятой годовщине нашей славной Победы.

Как сообщает в понедельник Trend, концепция проекта Музея Победы разработана Фондом Гейдара Алиева.

В экспозиции будут представлены материалы по истории армяно-азербайджанского конфликта, а также о политике общенационального лидера Гейдара Алиева как в советский период, так и в годы независимости, направленной на развитие страны и восстановление её территориальной целостности. Особое внимание будет уделено восстановлению государственного суверенитета Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева, а также героизму нашей Армии в Отечественной войне. Экспозиции будут представлены в наглядной и современной форме с использованием интерактивных технологий.

Концепция музея, его разделы и мультимедийные презентации стратегически важных военных операций 44-дневной Отечественной войны позволят посетителям получить целостное представление об истории Карабаха, о пути от начала конфликта до Победы и вновь пережить эти исторические события.

Отдельный раздел музея будет посвящён масштабным работам по реставрации и восстановлению в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также динамичному возрождению региона.

Следует отметить, что 8 ноября 2024 года, в День Победы, был открыт Парк Победы. У его входа возведена Арка Победы высотой 44 метра с 44 колоннами, символизирующая 44-дневную Отечественную войну. Здесь же установлен мемориальный памятник, посвящённый Дню Победы, а также построен Музей Победы в память о наших павших героях.