Вокальная школа имени Бюльбюля выбрала новых учеников (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Вокальная школа Бюльбюля завершила отбор новых учеников на 2025–2026 учебный год. Более 300 талантливых юношей и девушек из разных уголков страны - Гянджи, Мингячевира, Шеки, Губы и других регионов - подали заявки на участие в конкурсе, сообщили Trend Life в пресс-службе школы.

После первого этапа прослушиваний 47 кандидатов прошли в следующий тур, и только 10 из них были выбраны для обучения в новой группе. Конкурс прошёл на высоком профессиональном уровне, а сами прослушивания стали свидетельством того, что в Азербайджане подрастает новое поколение одарённых и увлечённых музыкой молодых людей.

Вокальная школа Бюльбюля, созданная заслуженным артистом Азербайджана Рамилем Гасымовым и действующая под его руководством с 2023 года, проводит бесплатные уроки вокала. Школа, бережно хранящая богатое творческое наследие основоположника азербайджанского профессионального вокального искусства Бюльбюля, передает эти традиции молодому поколению. Для многих талантов - это не просто возможность учиться вокалу, а шанс прикоснуться к искусству на высоком уровне, начать путь к большой сцене.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!