Кыргызстан предлагает развивать транзитный потенциал ШОС

ТЯНЬЦЗИНЬ /Trend/ - В рамках своего председательства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Кыргызстан предлагает создать условия для эффективного использования транзитно-транспортного потенциала государств-членов организации.

Как сообщает в понедельник специальный корреспондент Trend, об этом заявил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на 25-м заседании Совета глав государств-членов ШОС в Тяньцзине.

"Кыргызское председательство также предлагает развивать многостороннее сотрудничество по созданию благоприятных условий для международных автомобильных и железнодорожных перевозок, предусматривающих также создание новых транспортных маршрутов и эффективное использование транзитно-транспортного потенциала государств-членов ШОС", - сказал Президент.

Отметим, что председательство в ШОС после Китая переходит к Кыргызстану и пройдет под лозунгом "25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию".