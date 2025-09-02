Саммит ШОС в Тяньцзине: Президент Казахстана представил стратегические инициативы

БАКУ /Trend/ - Cаммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине стал важной вехой в международной политике. Для Казахстана это событие приобрело особое значение, поскольку Президент Касым-Жомарт Токаев не просто принял участие в дискуссиях, но и представил конкретные, хорошо продуманные предложения. Его видение направлено на то, чтобы превратить ШОС в еще более эффективную и влиятельную платформу. Эти инициативы, основанные на стратегических реформах внутри страны, призваны усилить региональное сотрудничество в сферах политики, экономики и экологии.

Президент Токаев уделил особое внимание укреплению стратегического партнерства и взаимной поддержки внутри ШОС. Он подчеркнул, что в условиях обострения геополитических конфликтов и санкционного давления, организация должна стать “постоянно действующей платформой для налаживания широкоформатного политического взаимодействия, укрепления взаимного доверия в международном сообществе, развития гуманитарного сотрудничества и межцивилизационного диалога”. Это видение соответствует базовым принципам ШОС, основанным на “Шанхайском духе” - духе взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, консультаций, уважения к многообразию культур и стремления к совместному развитию. Казахстан как страна-участница активно выступает за следование этим принципам.

Одним из ключевых направлений, предложенных Президентом Токаевым, стало усиление сотрудничества в сфере безопасности. С учетом роста таких угроз, как международный терроризм, экстремизм, наркотрафик и киберпреступность, совместные действия становятся единственным способом их преодоления. Казахстан поддержал инициативу создания четырех центров ШОС для борьбы с вызовами и угрозами. Также была отмечена важность оказания помощи Афганистану для его восстановления и вовлечения в региональные экономические процессы. Казахстан уже приступил к строительству инфраструктурных и логистических проектов в этой стране, что способствует усилению взаимосвязанности в регионе.

Кроме того, он выступил за реформирование Организации Объединенных Наций, отметив, что назрела необходимость реформы ООН, в первую очередь, ее ключевого органа – Совета Безопасности. Это заявление подчеркивает стремление Казахстана к созданию более справедливого и устойчивого миропорядка, в котором каждая страна имеет право голоса.

В сфере экономики Президент Казахстана акцентировал внимание на наращивании торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

“С момента образования ШОС вклад наших стран в мировой ВВП увеличился в два раза, достигнув 30 процентов. Внушительный рост демонстрирует внутрирегиональная торговля, объем которой по итогам 2024 года составил свыше 650 миллиардов долларов. Товарооборот Казахстана со странами ШОС также стабильно растет, в прошлом году его объем приблизился к 70 миллиардам долларов. Казахстан поддерживает инициативу Китая о создании Банка развития ШОС и готов принять участие в реализации этого перспективного проекта", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В этом контексте важным событием стало также 8-е заседание казахско-китайского Делового совета с участием Касым-Жомарта Токаева и первого Вице-премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна. В мероприятии приняли участие свыше 500 представителей государственных органов и бизнеса двух стран, включая руководителей более 70 крупнейших китайских корпораций. По словам Президента, Китай уже вложил в экономику Казахстана 27 миллиардов долларов, а в стране успешно работают более 6,000 предприятий с китайским капиталом, включая CNPC, CITIC, SINOPEC и HUAWEI. По итогам заседания было подписано свыше 70 коммерческих документов на сумму более 15 миллиардов долларов.

На саммите Президент Токаев предложил ряд конкретных шагов для дальнейшего развития.

Во-первых, Казахстан поддержал инициативу создания Банка развития ШОС, отметив, что это будет полезный финансовый институт для развития экономик стран-участниц. Предложение о создании Офиса ШОС при Международном финансовом центре “Астана” (МФЦА) также является важным шагом, направленным на сопровождение инвестиционных проектов и консолидацию деятельности компаний.

Усиление сотрудничества в транзитно-транспортной сфере является приоритетом. Токаев отметил огромный потенциал таких проектов, как “Один пояс, один путь”, транспортные коридоры “Север – Юг” и “Восток – Запад”, а также Транскаспийский международный транспортный маршрут. Он подчеркнул, что на долю Казахстана приходится 85 процентов всех континентальных перевозок между Китаем и Европой, а благодаря вводу вторых путей на участке Достык – Мойынты пропускная способность возрастет в пять раз. В прошлом году по Транскаспийскому маршруту было перевезено 4,5 миллионов тонн грузов (рост на 62 процента), и в ближайшее время поставлена задача довести этот показатель до 10 миллионов тонн.

Совместные инфраструктурные проекты, такие как казахско-китайский логистический терминал в порту Ляньюньган и сухой порт в Сиане, а также наращивание перевозок через порты Актау и Курык, открывают новые возможности для бизнеса.

Президент подчеркнул также неотложный характер активизации сотрудничества в сферах высоких технологий и цифровизации. С учетом того, что рынок искусственного интеллекта может достичь пяти триллионов долларов к 2033 году, Токаев выразил уверенность, что ШОС может стать мировым флагманом в этой сфере. В качестве практических шагов он предложил учредить Экспертный форум ШОС по искусственному интеллекту, а также провести Конференцию высокого уровня на эту тему.

“Первую такую встречу готовы провести в Астане на полях авторитетного форума Digital Bridge. Кроме того, в 2027 году Казахстан намерен организовать Конференцию высокого уровня на тему "Искусственный интеллект на службе экономик ШОС". А уже в следующем году готовы принять представителей средств массовой информации стран ШОС для обсуждения проблем в области информационной политики в новой технологической эпохе”, – сказал Токаев.

Отдельное внимание было уделено энергетике и промышленным проектам с участием китайских партнеров. Совместно с компанией Sinopec в Атырауской области начато строительство завода по выпуску полиэтилена мощностью 1,25 миллионов тонн продукции в год при инвестициях в 7,4 миллиардов долларов. Обсуждается модернизация Шымкентского нефтеперерабатывающего завода с участием CNPC, что позволит довести его мощность до 12 миллионов тонн. Также в числе перспективных направлений – проекты по развитию возобновляемой энергетики с участием China Power International Holding и China Energy, строительство парогазовой установки мощностью 160 МВт в Мангистауской области с компанией China Huadian Corporation и завода по производству карбамида в Актюбинской области.

Уже заметны шаги для воплощения планов Казахстана в жизнь. На встрече с председателем совета директоров CNPC Дай Хоуляном Президент подчеркнул стратегический характер партнерства, выразил благодарность за вклад в развитие энергетики Казахстана и подтвердил готовность к реализации новых совместных инициатив.

Не менее значимым стал и последующий диалог с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ). На встрече с его президентом Цзинь Лицюном обсуждались перспективы сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, здравоохранения и “зеленых” технологий. Казахстан выразил готовность стать региональной платформой для расширения деятельности Банка. Уже сегодня АБИИ поддержал проекты в Казахстане на сумму свыше 2 миллиардов долларов, включая строительство ветроэлектростанции в Жамбылской области, дороги Жезказган – Караганда и многопрофильной больницы в Кокшетау.

Президент Токаев не оставил без внимания и вопросы экологии. Казахстан выступил с предложением создать Центр изучения водных проблем ШОС, что является важным шагом для борьбы с климатическими изменениями. Это предложение было поддержано государствами-членами ШОС, которые также поддержали проведение в 2026 году Регионального климатического саммита в Казахстане при поддержке ООН.

“Климатические вызовы не признают границ и наносят ущерб многим государствам и регионам мира. Важно сообща разрабатывать эффективные стратегии борьбы с реальными угрозами, например, опустыниванием, засухами, обмелением водоемов, таянием ледников и другими экологическими проблемами. Поэтому выступаем за создание Центра изучения водных проблем ШОС в Казахстане", – сказал Президент Токаев.

Предложения Президента Токаева на саммите ШОС демонстрируют не только амбиции Казахстана, но и стремление к конструктивному и сбалансированному сотрудничеству. Они направлены на усиление ШОС как важного игрока в мировой политике и экономике, а также на решение общих проблем, с которыми сталкиваются все страны-участницы. Инициативы в сфере безопасности, экономики и экологии отражают готовность Казахстана быть лидером в этих направлениях.

Как отметил сам Токаев, важно подойти к 25-летию ШОС “вдумчиво, рационально, чтобы получить действительно весомые, зрелые для наших народов практические результаты”. Участие Казахстана в саммите ШОС показывает, что страна активно формирует свою внешнюю политику, ориентированную на партнерство, стабильность и устойчивое развитие.