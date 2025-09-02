Представлены изображения будущего здания Главного управления в Ханкенди (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, 2 сентября в Ханкенди начался снос здания «министерства иностранных дел» сепаратистского режима, которое долгое время преподносилось как главный символ и атрибут незаконного образования.

На его месте будет построено современное административное здание для Карабахского главного регионального управления архитектуры и градостроительства при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре.

Государственный комитет опубликовал изображения нового здания, которое будет построено, сообщает Trend.

Было подчеркнуто, что снос здания символически начался 2 сентября – в день провозглашения так называемой "республики", навсегда оставшейся на задворках истории и забытой.

"Выбор этой даты не случаен – цель состоит в том, чтобы полностью стереть следы сепаратизма на наших землях, еще раз подчеркнуть начало нового этапа строительства и развития Азербайджана, основанного на территориальной целостности", - отмечается в сообщении.

