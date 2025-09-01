От "зеленой" энергии до Среднего коридора - перспективы Центральной Азии в ШОС

БАКУ /Trend/ - Сегодня Тяньцзинь станет площадкой для одной из ключевых международных встреч года — саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Центральная Азия, являясь географическим и экономическим сердцем организации, выступает в центре внимания предстоящего мероприятия. Именно здесь, на пересечении транспортных артерий и энергетических потоков, реализуются проекты, во многом определяющие будущее интеграции на евразийском пространстве.

Роль стран региона трудно переоценить: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан последовательно выстраивают систему взаимного сотрудничества, которая делает их не только связующим звеном между Китаем, Россией, Южной Азией и Европой, но и самостоятельным центром роста. В преддверии саммита особое значение приобретает тот факт, что в Тяньцзинь прибыли лидеры всех пяти государств Центральной Азии, чтобы обсудить новые ориентиры для ШОС и согласовать стратегию развития организации до 2035 года.

За последние два года товарооборот между странами ШОС увеличился почти на треть, приблизившись к отметке в 1 триллион долларов. Такой динамичный рост обеспечивается развитием инфраструктуры, расширением энергетического сотрудничества и активными инвестициями в сельское хозяйство и технологии. Вклад Центральной Азии в эти процессы становится все более весомым.

Казахстан, активно сотрудничая с китайскими компаниями CNPC, PowerChina и China Southern Power Grid, развивает проекты в сфере возобновляемой энергетики и готовится к запуску углегазификационного завода. Узбекистан реализует масштабную программу строительства солнечных и ветровых электростанций общей мощностью почти 5 ГВт. Таджикистан, при поддержке китайских инвестиций и финансирования от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, модернизирует энергосистему и продолжает строительство Рогунской ГЭС, способной стать крупнейшей в регионе.

Эти инициативы укрепляют энергетическую независимость стран Центральной Азии и одновременно создают условия для экспорта "зеленой" энергии в соседние государства, что повышает значимость региона как поставщика устойчивых решений для глобальной энергетики.

Наряду с энергетикой Центральная Азия активно развивает транспортную сеть, превращаясь в важнейший узел Евразии. В 2025 году началось строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан протяжённостью 523 км, которая сократит путь грузов до Европы на неделю.

Параллельно растет значение Транскаспийского международного транспортного маршрута, или Среднего коридора. За 2024 год объем перевозок по этому направлению удвоился и достиг 1,5 миллиона тонн. Важно отметить, что Азербайджан и Китай усилили сотрудничество в контейнерных перевозках: только за год было отправлено свыше 300 блок-поездов, и к 2026 году планируется довести этот показатель до 1000.

Ключевым событием стало и открытие новой грузовой линии из Тяньцзиня в Узбекистан через Хоргос: новый маршрут снижает логистические издержки на 20–30%. Кроме того, Китай и страны региона активно работают над цифровизацией таможенных процедур, что позволит ускорить движение грузов и снизить административные барьеры.

Порт Актау на Каспии также стал частью транспортной стратегии Пекина: китайские инвестиции позволили увеличить его пропускную способность до 240 тысяч контейнеров в год, что делает его ключевым звеном для маршрутов China-Europe Express.

В июне 2025 года в Астане был подписан договор о дружбе и добрососедстве, предусматривающий ускоренное развитие транспортных и железнодорожных проектов, а также логистической инфраструктуры. Этот документ подтверждает стремление стран Центральной Азии действовать согласованно и усиливать стратегические связи с Китаем в рамках ШОС. Однако перед участниками организации стоит и ряд вызовов: балансирование интересов, вопросы безопасности и необходимость равномерного распределения выгод от масштабных проектов.

Предстоящий саммит в Тяньцзине обещает стать этапным для всей ШОС. На повестке дня - обсуждение новой стратегии развития до 2035 года, а также вопросы энергетики, транспорта, цифровизации и гуманитарного сотрудничества. Центральная Азия в этих дискуссиях будет играть первостепенную роль: именно от проектов, реализуемых в регионе, зависит успех интеграционных усилий организации в целом.

ШОС за два десятилетия превратилась в динамичную и открытую площадку, объединяющую страны Азии, Европы и Африки. Сегодня перед ней стоит задача не только укрепить экономические связи, но и предложить миру новые модели сотрудничества, основанные на взаимном уважении и балансе интересов. Центральная Азия, располагающая богатыми ресурсами и уникальным транзитным положением, остается ключевым фактором в этом процессе.

Саммит в Тяньцзине станет не просто встречей лидеров, но и важным рубежом в формировании будущего всей евразийской интеграции, в которой Центральная Азия играет одну из главных ролей.