АМИ Trend высоко ценят как авторитетный источник информации об Азербайджане - взгляд из Казахстана

1 сентября 2025 года АМИ Trend отмечает важный рубеж - 30-летие со дня основания. За эти годы Trend прошел путь от небольшой редакции до одного из ведущих и авторитетных мультиязычных агентств региона, освещающих ключевые события Южного Кавказа, Центральной Азии и Каспийского региона. Благодаря профессионализму и конкурентоспособности коллектива агентство завоевало признание среди политиков, дипломатов и деловых кругов по всему миру. Следующий шаг АМИ Trend - работа на европейских и азиатских медиарынках. В Турции и странах Европы уже созданы необходимые платформы, опираясь на которые, агентство намерено создать конкуренцию СМИ этих регионов.

Своими впечатлениями о сотрудничестве с агентством и деятельности Trend поделился директор Института прикладных этнополитических исследований, казахстанский политолог Талгат Калиев.

"В Казахстане внимательно следят за событиями в Азербайджане - в братской стране, нашем ближайшем партнере и союзнике. Именно поэтому АМИ Trend считается для нас одним из важнейших и авторитетных источников сведений как о происходящем в Азербайджане, так и в целом о процессах в регионе. Сегодня для многих казахстанцев Trend стал одним из главных источников информации", - сказал он.

По его словам, аналитические материалы, подготовленные корреспондентами Trend, играют особую роль в формировании впечатления об экономической ситуации в регионе.

"Любой инвестор, прежде чем выйти на новый рынок, стремится тщательно изучить ситуацию в стране: политическую обстановку, проводимые реформы, экономические тенденции. В этом контексте качественная аналитика, предлагаемая Trend, играет особую роль. Недаром при поиске информации об Азербайджане в интернете материалы Trend занимают ведущие позиции", - пояснил Калиев.

Политолог отметил, что материалы, публикуемые АМИ Trend, востребованы во всем мире и играют важную роль.

"В условиях информационного переизбытка ценность эксклюзивности возрастает многократно. И тот факт, что журналисты Trend работают на ключевых международных площадках, позволяет значительно расширять горизонты анализа и учитывать широкий спектр факторов. Все это придает их материалам особую глубину и высокое качество", - добавил он.