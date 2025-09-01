Все принятые ранее в рамках ОБСЕ решения по завершившемуся армяно-азербайджанскому конфликту объявлены утратившими силу

БАКУ /Trend/ - Все принятые ранее в рамках ОБСЕ решения касательно завершившегося армяно-азербайджанского конфликта объявлены утратившими силу и недействительными.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана касательно закрытия Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур.

Таким образом, все государства – участники ОБСЕ признали, что данные структуры, созданные когда-то для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, утратили актуальность в новых условиях, возникших после его разрешения, и закрытие этих институтов официально оформлено, отмечается в заявлении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!