Это больше, чем танец – в Ичеришехер представлен эмоциональный проект (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В старинной части Баку - Ичеришехер в рамках проекта DanceAbility Azerbaijan - "Все тела говорят" (Bütün Vücudlar Danışır) прошло очередное мероприятие, оставившее глубокий эмоциональный след в сердцах зрителей, сообщает Trend Life. "Все тела говорят" - это больше, чем танец. Это живое свидетельство того, как искусство стало универсальным языком и способно исцелять, объединять и открывать в человеке не внешние, а внутренние границы.

Проект DanceAbility Azerbaijan, направленный на развитие инклюзивного общества, наглядно продемонстрировал: хотя тела могут быть разными, ритм объединяет всех. Танец, лишённый рамок и ограничений, стал пространством свободы, где различия теряют значение, а многообразие превращается в силу. Здесь каждый жест, каждое движение было искренним проявлением внутреннего мира - живым, настоящим, полным достоинства и красоты.

Участниками проекта являются представители самых разных социальных и возрастных групп: люди с инвалидностью и без, ветераны, учащиеся интернатов, дети из малообеспеченных семей. Идея, лежащая в основе инициативы - не просто в их объединении, а в создании сообщества, где каждый чувствует свою значимость, обретает поддержку, развивает эмоциональную чувствительность, уверенность и социальные навыки.

Мероприятие было организовано при поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

